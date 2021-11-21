سقوط مزور المحررات وتقليد الأختام الرسمية بكفر الشيخ

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ترويج المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشهادات خبرة وشهادات جامعية معتمدة وموثقة من الجهات المختصة، والتواصل مع العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك المستندات المزورة.

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين صحة الواقعة، وجرى تحديد القائم على إنشاء الصفحة المشار إليها «مدرس بإحدى الإدارات التعليمية بكفر الشيخ»، وتبين قيامه باستخدام تلك الصفحة فى الترويج للمحررات الرسمية والعرفية على عملائه راغبى الحصول عليها.

ختم شعار الجمهورية ومستندات مزورة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، جرى استهداف المتهم، حيث أمكن ضبطه وبحوزته عدد من شهادات الخبرة «مزورة»، منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية وممهورة بخاتمي شعار الجمهورية وأكلاشيه لذات الجهات».

وكذا هاتف محمول، بفحصه فنيا، تبين احتوائه على «بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة للاستخدام فى التزوير- شهادات ماجستير مزورة، منسوب صدورها لعدد من الجامعات بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور- بيان حالة وظيفية معد للتزوير- شهادة خبرة مزورة- صور بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وصور شخصية وجوازات سفر للعديد من الأشخاص».

وكذا «محادثات على تطبيق الواتس آب بينه وبين راغبى الحصول على شهادات ممن تحول الموانع حصولهم عليها بالطرق القانونية».

المتهم يعترف بممارسته نشاط إجرامي

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور، أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي بالاشتراك مع آخرين، وأنه تحصل على تلك المستندات من أحد الأشخاص -مقيم كفر الشيخ.

وبتكثيف التحريات، تبين أنه مدرس بإحدى المدراس بكفر الشيخ - له معلومات جنائية، وأنه يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها نظير ذلك.

جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط «عدد من المستندات والشهادات- عدد من أختام شعار الجمهورية على ورق "كلك" معدين لإستخدامهم فى التزوير منسوب صدورهم لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته- هاتف محمول- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي».

وبفحص جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول المضبوطين تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات والتطبيقات ومحادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

ترويج المحررات المزورة

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ويشاركه فى ترويج تلك المحررات المزورة «شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ».

وبتكثيف التحريات حول الأخيرين أمكن تحديدهما وضبطهما بحوزتهما «2 هاتف محمول»، بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملين بمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.