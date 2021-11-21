دينا تنعى سهير البابلي: فنانة عظيمة من سيدات المسرح

نعت الفنانة دينا عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

دينا تنعى سهير البابلي

وكتبت دينا عبر صفحتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحلت عنا سيدة عظيمة من سيدات المسرح، فنانة راقية قديرة رحلت سهير البابلي تاركة ثروة فنية عظيمة، وداعا سهير البابلي اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة».

وأعلن رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، رحيل الفنانة القديرة قائلا: «إنها فارقت الحياة قبل قليل، بعد صراع مع المرض».

نجوم الفن يدعون لسهير البابلي أثناء وعكتها الصحية

وكانت حلا شيحة أول الفنانين الذين طالبوا بالدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي، حيث نشرت صورة لـ «البابلي»، وعلقت عليها قائلة: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله و أسألكم الدعاء لها»، مختتمة حديثها بهذا الدعاء، قائلة: «أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كما دعم الإعلامي عمر زهران الفنانة سهير البابلي، في أزمتها الصحية، حيث نشر عدة صور تجمعهما سويًا، وعلق عليها: «عيشي يا ضحكة مصر، يا أغلى اسم على قلبي»، كما طالب متابعيه بالدعاء لها.