أسعار الكوتشيات 2021 قبل فصل الشتاء.. تبدأ من 45 جنيها

مع اقتراب فصل الشتاء، واضطراب حالة الطقس يبحث الكثيرون عن أسعار الكوتشيات 2021 في الأسواق والمحلات التجارية، وذات العلامات التجارية المعروفة، باعتبارها الأكثر استخدامًا مع الطقس السيئ.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة اليومية، التي يتم تقديمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار الكوتشيات في السوق المصري، الموجودة في المحلات والأسواق المحلية والعلامات التجارية، وذلك في التقرير التالي..

أسعار الكوتشيات 2021

ويمكن الحصول على الكوتشيات الشتوية في الأسواق المصرية ما بين 45 جنيهًا إلى 3200 جنيه، حسب نوع الحذاء الرياضي

أسعار الكوتشيات الرجالي 2021

وجاءت أسعار الكوتشيات الرجالي 2021، ما بين 200 إلى 1200 جنيه على المواقع التجارية العالمية، في الأسواق المحلية كالآتي:

- كوتشي جلد رجالي ما بين 200 إلى 750 جنيهًا.

- كوتشي شمواه رجالي ما بين 300 إلى 1050 جنيهًا.

- كوتشي قماش رجالي يبدأ سعره ما بين 250 جنيهًا إلى 1200 جنيه.

- كوتشي قماش بلاصق ما بين 300 إلى 800 جنيه.

- كوتشي جلد كاجول رجالي ما بين 270 إلى 800 جنيه.

- كوتشي رجالي رياضي يبدأ من 350 إلى 1200 جنيه.

أسعار الكوتشيات الحريمي

بينما تراوح أسعار الكوتشيات للسيدات 2021 ما بين 150 إلى 2500 جنيه، على المواقع التجارية العالمية كالآتي..

- وتراوح سعر باليرينا حريمي مشجر ما بين 150 إلى 350 جنيهًا.

- كوتشي نعل رابر بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 900 جنيه.

- كوتشي كاجوال حريمي ما بين 75 إلى 2500 جنيه.

أسعار الكوتشيات في وكالة البلح

وفي وكالة البلح 2021 أن أسعار الكوتشيات تبدأ من 75 جنيهًا، وحتى 1000 جنيه

أسعار الكوتشيات في العتبة

بينما بدأت أسعار الكوتشيات في سوق العتبة إلى 45 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، للأنواع الخاصة في المحلات، أما أنواع الكوتشيات في العلامات التجارية ما بين 500 إلي 3200 جنيه.