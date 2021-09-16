«أهلا مدارس» يعيد الأحذية المصرية للصدارة: الأسعار تبدأ من 100 جنيه

استحوذ الحذاء المصرى الجلد جانبا كبيرا من أجنحة معرض «أهلا مدارس» الذي انطلقت فاعلياته اليوم الخميس، وقال تجار ومنتجى الأحذية المصرية إن عودة الحذاء المدرسي المصنوع من الجلد الطبيعى.. جاءت بعد غياب بمختلف محافظات مصر، امتد لـ 7 سنوات، بحسب شريف يحيى، رئيس شعبة المنتجات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة.

مميزات الحذاء المدرسي الجلد الطبيعى

قال رئيس شعبة المنتجات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن مصانع الأحذية راعت فى التصنيع أن يتماشى المنتج مع كافة الأذواق، فاستحوذ الحذاء المصري المصنوع من الجلد الطبيعي.. على اهتمامات المواطنين، مقارنة بالكوتشي، لافتا إلى أن المصانع المنتجة اعتمدت فى سياسة تصنيع الحذاء المدرسي على أن يكون استخدامه كبديل عن الكوتشي، أو أن يكون متعدد الأستخدامات.

مواصفات الحذاء المصرى الجلد

قال شريف يحيى إن المصانع المنتجة للحذاء المدرسي الموجودة فى السوق المحلى، لديها مكاتب لاستخراج أفضل أشكال الموضة، لمواكبة ما يجري في السوق العالمى، مطالبا الحكومة برفع الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج لتخفيض أسعار المنتج المحلي، وتمكينه من المنافسة.

من جهته، قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة، إن فكرة الحذاء الجلد جاءت منذ عامين، بهدف تطبيق السلامة الصحية للحذاء المدرسى، وتقديمه كبديل للحذاء الصيني، منوها إلى أن معظم الأحذية.. وجميع المنتجات الجلدية الموجودة فى السوق المحلى، تصنع من الجلد الصناعي الصيني المستورد، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأحذية الجلدية المحلية في مصر، في ظل استيراد الأحذية الجاهزة من الصين.

أسعار الحذاء المدرسي الجلد

وأوضح رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة، أن توجيهات رئيس الجمهورية ستساهم فى تعميق التصنيع المحلى، ووجود هذه السلع وانتشارها يقوض وسائل الغش والتلاعب بالمستهلكين، وارجع أسباب غياب الحذاء المدرسي طيلة الـ 7 سنوات الماضية إلى موجة الاستيراد من الصين، باعتبار أن منتجاتها تتميز بالابهار في المظهر الخارجي للحذاء، لكن جودتها غير مضمونة.

وأكد أن مصر لديها جلود طبيعية ذات خامات جيدة، والصناعة المحلية تمتلك الامكانيات والمهارات التى تمكنها من مواكبة خطوط الموضة العالمية، لافتا إلى أن أسعار الأحذية تتراوح بين 100 إلى 180 جنيها لمختلف المراحل العمرية.