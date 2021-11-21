موسيقار: أوركسترا فينا منبهرة بالعلوم والثقافة في العاصمة الجديدة

قال الموسيقار عبد الرحمن أبو زهرة، إن عرض أوركسترا الأوبرالي فينا في مدينة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة كان عرضا خاصا؛ ولكن اليوم عرض مباع للجمهور بشكل عام، لافتا إلى أن الأمر جاء بالصدفة البحتة في ظل وجود جولة فنية لأوكسترا فينا تضم اليابان وكورويا الجنوبية منذ عام 2017 وبسبب جائحة فيروس كورونا حدثت تعديلات وأصبح من الصعب إجراء الحفلات في آسيا خاصة في دولة الصين التي ظهر فيها كوفيد 19.

تواصل مع الأوركسترا

وأضاف «أبو زهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تواصلت مع الأوركسترا منذ عدة شهور من أجل حضور الفرقة وتم الموافقة في أسرع وقت حيث تم استبدال حفلة الأوركسترا في الصين بحفلة في قاعة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة.

اشتراطات الفرقة متحققة في القاعة

وأوضح الموسيقار، أن الفرقة اشترطت إمكانات معينة للصوت وتتحقق في هذه القاعة بالعاصمة الإدارية لذا تم الاتفاق لحضور الفرقة وأدوا أداء جيد، متابعا: «عندهم انبهار بقاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة، وقائد الأوركسترا الحالي كان أستاذه السابق بيعزف في مصر في الخمسينات ودخل فرح شاف فنانة مصرية اتجوزها وأسر العازفين لما عرفوا أن العازفين جايين مصر أغلبهم وافقوا أنهم ييجوا مصر عشان يستمتعوا بالأماكن السياحية في مصر».

افتتاح مدينة العلوم والثقافة في المستقبل

وأكد الموسيقار أن مدينة العلوم والثقافة لم تفتح حتى الآن وسيتم افتتاحها بعد افتتاح دار الأوبرا الجديدة.