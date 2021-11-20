يعد موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، سواء الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو المواطنين بشكل عام الذين يتساءلون عن إمكانية الانتهاء من الأوراق والمستندات الرسمية، داخل الوزارات في مقرها الحالي، وما إذا كان سيتسبب هذا النقل في صعوبة تلبية احتياجاتهم داخل الوزارات المختلفة.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، سيكون موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية، بداية من ديسمبر المقبل 2021، حيث سيكون الانتقال تجريبي للوزارات إلى المقر الجديد لهم، بالعاصمة الإدارية، وذلك بهدف التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، واختبار الأنظمة الإلكترونية المختلفة داخل المدينة لأول مرة.

كما أن الحي الحكومي بالعاصمة سيصبح خلال أيام معدودة، جاهزًا بشكل كامل لاستقبال الموظفين من الوزارات، المشاركين في الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية، حيث تختار كل وزارة الأطقم التي ستنتقل إلى العاصمة.

حيث تم الانتهاء من المرافق، داخل العاصمة الإدارية، لتكون مستعدة لاستقبال موظفي الوزارة التي سيتم نقلها إلى الحي الحكومي الذي تم إنشاؤه داخل مدينة العاصمة الإدارية.

كما سيتم انتقال الوزارات بالترتيب خلال فترة 6 أشهر بداية من ديسمبر 2021، على أن تعتمد كل وزارة سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية، للعمل بالحي الحكومي، خطة لاختيار الموظفين الذين سينتقلون خلال الفترة المحددة.

وعن الخدمات التي تقدمها جميع الوزارات، طمأنت وزارة الإسكان والمرافق، المواطنين بأن الخدمات لم تتأثر بالانتقال التجريبي للموظفين إلى العاصمة الإدارية، خاصة أن جميع الوزارات تقم كافة خدماتها إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لكل وزارة.

سكن موظفي العاصمة الإدارية

وبشأن تسكين موظفي العاصمة الإدارية الذين سيتم انتقالهم في المرحلة التجريبية، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، لم تصدر وزارة الإسكان والمرافق، أي شيء يخص هذا الشأن حتى الآن.