10 معلومات عن أوبرا العاصمة الإدارية.. شهدت إقامة أول حفل موسيقي بها

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، قاعة الموسيقى بدار الأوبرا في بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والسفراء ولفيف من الشخصيات العامة والبارزة والكتاب والإعلاميين.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، 10 معلومات عن دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في النقاط التالية:

1- دار الأوبرا، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، هي الأكبر في الشرق الأوسط.

2- تضم الأوبرا قاعة رئيسية سعتها 3500 مقعد، وهي بذلك تعتبر 3 أضعاف المسرح الكبير لدار الأوبرا في وسط القاهرة، والتى لا تتسع لأكثر من 850 مقعدا.

3- صممت دار الأوبرا وفقا لأعلى المواصفات العالمية حيث ستكون منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافي.

4- الأوبرا تحتوي على قاعة الموسيقى التي احتضنت أول حفل بها من خلال الموسيقار العالمي، ريكاردو موتي، رفقة أوركسترا فيينا الفيلهارموني، وقدم مقطوعات شهيرة.

5- تقام الأوبرا على مساحة 127 فدانا، وتضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة.

6- دار الأوبرا ستعد متنفسا أخضر للعاصمة الإدارية حيث تضم غابة شجرية ومسجدا يسع لـ 600 مصل.

7- يلحق بالأوبرا مسرح مكشوف يتسع لـ 20 ألف متفرج، ومتحف العاصمة ومتحف للفن، بالإضافة إلى قاعات للمعارض الفنية من رسم ونحت ومشغولات يدوية وصالات للسينما واوركسترا موسيقية وبيت للعود ومكتبات.

8- تضم الأوبرا مسرحا للموسيقى يتسع لـ 1300 فرد، بالإضافة لمسرح للدراما يتسع لـ 700 فرد.

9- ستضم دار الأوبرا الجديدة متحفا للشمع، ومركزا للإبداع الفنى، بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية المتنوعة.

10- تم تصميم دار الأوبرا وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءة وأنظمة صوتية.