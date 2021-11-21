رحلة سهير البابلي مع المسرح.. من «نفسي أموت عليه» لـ«يا رب كرهني فيه»

توفيت، منذ قليل، الفنانة القديرة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما، في مستشفى بمدينة أكتوبر، ونستعرض فيما يلي قصة تحول دعاء الراحلة من «الموت على خشبة المسرح» إلى جملتها «يا رب كرهني في المسرح».

قالت سهير البابلي، خلال لقاء تليفزيوني قديم، إنها دائما كانت تدعو الله بالموت على خشبة المسرح، قائلة «كنت بدعي ربنا إني نفسي أموت على خشبة المسرح.. الحمد لله الذي عافاني إنّ مامتش على خشبة المسرح، كان هيبقى مقلب كبير أوي، صدقوني.. هصعد على ما أنا عليه»، وتحوَّلت رغبتها من الموت على خشبة المسرح لـ دعوتها، «يا رب كرهني في المسرح».

سهير البابلي أكدت أنها كانت متعلقة بالمسرح للغاية، ومنشغلة عن كل نواحي حياتها، بما فيهم «أصول الدين الإسلامي»، ومن ثم جاءت لها رغبة في التقرب من الله، ومعرفة أحكام الدين عن قرب.

وتابعت الراحلة سهير البابلي، قائلة: «كنت عاوزة أتفرغ لنفسي قليلًا، شفت أنا عايزة إيه، يعني الواحد مش بيحب يمشي على خط واحد طول عمره، لازم يغير، أنا مشيت 30 سنة في خط الفن، وبعدين قلت أدرس شخصيتي شوية، وأدرس ديني شوية لأني كنت بعيدة عنه تمامًا، الهداية لمن يشاء».

الدعوة المستجابة للراحلة سهير البابلي بالاعتزال

وقالت الراحلة سهير البابلي، إنها كانت تؤدي العمرة كل عام، وذات مرة ذهبت للكعبة وبعدما أدت صلاة المغرب، سجدت، وطلبت من الله أن يجعلها تكره المسرح، قائلة: «كل سنة بروح السعودية أعمل عمرة، وفي آخر عمرة ليّا، روحت الكعبة صليت، وبعد ما خلصت صلاة المغرب، سجدت ودعيت».

سهير البابلي: اعتزالي رسالة من الله

وتابعت الراحلة سهير البابلي: «كنت متأكدة أن الدعاء ده رسالة من الله، وإنه أراد مني أن أدعو بهذه الدعوة، وكنت متأكدة بالاستجابة من الله، ولجأت لله وقلت يا رب كرهني في المسرح واجعله شيطان بالنسبة لي، فقلت أنا عاوزة ماحبش المسرح، رغم إنّ عشقي للمسرح محصلش، عاوزة أطرد المسرح من حياتي عشان ميبقاش مسيطر على حياتي، كنت عاوزة أركز في حياتي التانية، قلت يا رب وفقني، وارزقني بعمل صالح، كل ده قلته وبكيت كتير أوي، ولأول مرة أبكي بالطريقة دي وأنا ساجدة، قمت من السجود وقلت الحمد لله ومشيت، واستجاب الله واعتزلت بعد عودتي من العمرة بـ 6 أشهر».

وأوضحت أن سبب دعائها لكره المسرح والفن كان المناخ العام للمسرح، وقالت «كان فيه حاجات جوايا من المسرح تعباني جدًا، زي المناخ والروايات والأسلوب والدخلاء.. حاجات كتير زادت أوي، فقلت يا رب كرهني في المسرح».