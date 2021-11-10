هل علمت سهير البابلي بنبأ وفاة طليقها أحمد خليل؟ مصدر يجيب

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عدم علمها بنبأ وفاة طليقها الفنان أحمد خليل، أمس الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي أودي بحياته داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن أسرة البابلي أخفت نبأ وفاة أحمد خليل عنها حتى لا تتعرض لأي انتكاسة صحية، بخاصة وأن حالتها الصحية ليست على ما يرام في الوقت الحالي، وما زالت محتجزة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، مضيفاً أنها تقضي أغلب أوقاتها في النوم بفعل الأدوية التي تتعاطاها.

وأوضح المصدر، أن الأطباء المعالجين لسهير البابلي طالبوا أسرتها بتجنب سماعها لأي أخبار سلبية قد تؤثر سلباً على صحتها، لافتاً إلى أنها طلبت من ابنتها وأفراد عائلتها تشغيل القرآن الكريم داخل العناية المركزة.

أحمد خليل يكشف طبيعة علاقته بـ «البابلي» بعد طلاقهما

وكان الفنان أحمد خليل، قد كشف في حوار سابق له مع «الوطن» عن طبيعة علاقته بالفنانة سهير البابلي بعد طلاقهما، مؤكداً أنه على تواصل دائم معها، ويحرص على الاطمئنان عليها من حين لآخر.

وأرجع أحمد خليل، سبب انفصاله عن سهير البابلي إلي أصوله الريفية، حيث كان في بداية طريقه الفني فيما كانت زوجته في أوج نجوميتها، حيث كان يتجاهل نجوميتها في منزلهما، ما تسبب في خلافات بينهما انتهت بالطلاق في أجواء من الاحترام المتبادل بينهما.

وفاة أحمد خليل بعد معاناة مع فيروس كورونا

وتوفي أحمد خليل، أمس الثلاثاء، بعد معاناة لأيام مع فيروس كورونا، حيث شعر بأعراض الفيروس أثناء تصويره لقصة «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، والذي قدم فيه دور البطولة أمام الفنانة ميرفت أمين، إلا أن حالته تدهورت ليتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تحسنت حالته وعاد لمنزله قبل تدهور حالته مجدداً، ليعود إلى المستشفى لتفيض روحه إلى بارئها بعدها بساعات.