حكاية «قلب حبيبة» آخر أعمال الراحلة سهير البابلي.. «ظهرت فيه بالحجاب»

حالة من الحزن عمت الوسط الفني، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سماع نبأ وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، التي رحلت عن الدنيا عن عمر ناهز 86 عاما، متأثرة بمرضها الشديد في الآونة الأخيرة، بعدما خضعت للعلاج في العناية المركزة، بأحد مستشفيات القاهرة، ونال المرض من جسدها، فأصبحت حركتها شبه منعدمة، فضلًا عن دخولها في غيبوبة، كانت تستمر أحيانا لـ18 ساعة، ثم تستفيق منها فيعود الأمل، إلى أن جاءت النهاية، وكتب الفصل الأخير من مسرحية الإبداع لـ«بكيزة هانم».

آخر أعمال الفنانة الراحلة سهير البابلي

آخر الأعمال الفنية للفنانة الراحلة سهير البابلي، كان مسلسل «قلب حبيبة» عام 2005، الذي جاء عقب جدل ارتدائها للحجاب، والحديث عن اعتزالها الفن، والبعد عن الكاميرا مدة 9 سنوات منذ عملها قبل الأخير عام 1996 في فيلم «القلب وما يعشق»، لذا سلطت الضوء عليه بشكل كبير، وتابعه الجمهور، ليروا كيف تغيرت البابلي عن ذي قبل.

أحداث المسلسل تبدأ من سبعينات القرن الماضي، حول «حبيبة» التي تقوم بدورها الراحلة سهير البابلي، تلك الأرملة التي توفى زوجها، وترك لها ولدين هما «مواس» الذي يدير مصنع والده، و«مصطفى» الطالب في كلية الزراعة، وترك بين يدها ثروة تبلغ خمسين فدانا ومصنع للطوب، وعمارتين في أسيوط، وتتفرق مسارات الحياة بين الولدين وتختلف طموحاتها، وتبدأ معاناة الأم معهما، والتي يحتار قلبها مع نجليها.

تفاصيل مسلسل قلب حبيبة

المسلسل من بطولة سهير البابلي، ويشاركها به فتحي عبدالوهاب (مواس)، وأحمد خليل (الشيخ مختار)، وجومانا مراد (مرفت)، وياسمين الجيلاني (سلمى)، ونادية عزت (أم مرفت)، وباسم سمرة (ياسين)، آسر ياسين (مصطفى)، بسام رجب (مخاوي)، نورهان وجيه (بنت مواس)، نسرينا (هالة)، هبة كامل (نشوى)، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ علي عبدالقوي الغلبان، وإخراج خيري بشارة.

منذ عرض مسلسل قلب حبيبة لم يعرض لسهير البابلي، أي أعمال فنية، حتى الحديث عن مسلسل جديد لها بعنوان «قانون سوسكا» عام 2016، لكنه لم يعرض منذ حينها، قبل أن تنتهي المسيرة الفنية للفنانة اليوم 21 من نوفمبر، إلى الأبد بوفاتها.