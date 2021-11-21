نادية الجندي: سهير البابلي فنانة لا تعوض.. كنا بنتقابل دايما في العمرة

نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات أكتوبر.

نادية الجندي: الجمهور لن ينساها

وقالت الجندي في تصريحات لـ الوطن: «ربنا يصبر أهلها ومحبيها، سهير البابلي فنانة لا تعوض، فهي إحدى نجمات الزمن الجميل الملتزم المخلص لعمله ولفنه، وقدمت العديد من الأعمال الجميلة والجيدة والقيمة التي لن ينساها أي شخص، فنها الحقيقي الذي قدمته لن يموت أبدا، وسيظل باقيا مدى العمر».

وأضافت أن سهير البابلي لم تكن رائعة فقط على المستوى الفني، وإنما أيضا كانت كذلك على المستوى الإنساني من حيث الرقي وحب زميلاتها.

نادية الجندي: لم نلتق فنيا ولكننا كنا أصدقاء

وعن علاقتها بها، قالت نادية الجندي: «كانت بيننا صداقة جيدة، ربما لم نكن نلتقي بسبب تركيزها في المسرح وتركيزي في السينما، اما العلاقة الإنسانية كانت جيدة وطيبة، دوما كنت اسأل عنها وتبادلني هي أيضا السؤال، وأحيانا كنا نلتقي في أثناء أداء مناسك العمرة».

وأوضحت نيفين الناقوري ابنة سهير البابلي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن هناك عددا من الفنانات تحرصن على الاطمئنان على حالة والدتها، وأبرزهن إسعاد يونس، حلا شيحا ويسرا، لافتة إلى أن أمها تحظي بمحبة زملائها داخل الوسط الفني رغم ابتعادها عنه بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة.

يذكر أن الفنانة حلا شيحا كانت أول من أعلنت نبأ تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ دعت محبيها بالدعاء للفنانة الكبيرة، بأن تتجاوز الأزمة الصحية بسلام.