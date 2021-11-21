وزيرة الثقافة تنعى سهير البابلي: الفنون المصرية فقدت إحدى إيقوناتها

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة سهير البابلى التي غيبها الموت منذ قليل، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى إيقوناتها

وقالت «عبد الدايم» في بيان لها: «إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى إيقوناتها»، مشيرة إلى أنها شكلت نموذجا للإبداع المتنوع، مضيفة أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

مسيرة سهير البابلي

يذكر أن القديرة سهير البابلى ولدت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.