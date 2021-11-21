برلماني عن مستقبل مصر الاقتصادي بإفريقيا: يجب رفع صادراتنا لها لـ100 مليار

قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن القارة الإفريقية بالنسبة لمصر هي المستقبل سواء رضينا أم لم نرض بذلك، مشيرًا إلى أن هناك رغبة لتوصيل الصادرات للقارة المصرية لـ 100 مليار جنيه، فإفريقيا هي المستقبل بالنسبة لنا اقتصاديًا، موضحًا أن ابتعاد مصر عن القارة الإفريقية لفترة طويلة أثر عليها بشكل مؤكد، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN».

على المستوى السياسي أصبح وضعنا قويا في إفريقيا

وأضاف «الجبلي»، أنه منذ عام 2014 وبداية عودة مصر للقارة الإفريقية من جديد على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن مصر على المستوى السياسي أصبح لها وضع قوي جدًا، ولكن على المستوى الاقتصادي ما زلنا ضعاف جدًا على مستوى الصادرات والتبادل التجاري مع إفريقيا، مؤكدًا أن حجم تبادل مصر مع الكوميسا 1.8% من تبادل الكوميسا مع العالم، كما أن المنظومة المصرية في التعامل مع القارة الإفريقية اقتصاديًا ليست على المستوى المطلوب بالمرة.

الكوميسا تتعامل مع العالم بنحو 180 مليار دولار سنويًا

وتابع رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب: «الكوميسا تتعامل مع العالم بنحو 180 مليار دولار سنويًا ونصيبنا منها 1.8% ويمكن أقل بقليل، الدنيا اتغيرت وإفريقيا لم تعد كما كانت، فقبل فيروس كورونا المستجد كان يوجد 6 دول إفريقية من أعلى دول العالم نموًا»، موضحًا أنه لابد من مواكبة التطور في إفريقيا اقتصاديًا، «إفريقيا لازم تروحلها مش تستناها تيجي لحد عندك».