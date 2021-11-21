زوج في دعوى نشوز: «طردتني من البيت بعد ما اتجوزت عشان أخلف»

لجأ «سامي. ن» لمحكمة الأسرة بإمبابة، ليشكو حال زوجته ويقيم دعوى نشوز ضدها، بعد رفضه الحلول التي توصل إليها خبراء التسوية، بحجة أنها نكثت بوعدها له، ولاحقته بدعاوى وهمية لعقابه على زواجه من أخرى، بعدما اتفقا على ذلك، ليحقق حلم الإنجاب، وذلك بعد إجرائها بعض عمليات الحقن المجهري، وباءت جميعها بالفشل، حسب دعواه.

دعوى نشوز بعد 10 سنوات

وقال الزوج في دعواه أمام القاضي بمحكمة الأسرة: «إنه منذ 10 سنوات، نشأت قصة حب بينه وبين زميلته في الجامعة دامت 3 سنوات، وبعد انتهاء الجامعة تمت خطبتهما واتفقا على الزفاف وتكفل هو بكل ما يخص منزل الزوجية بناءً على رغبة والدها، وأقام حفل زفاف فخم، وعاشا أسعد سنوات حياتهما، حسب وصفه».

الزوجة تعاني من مشاكل في الإنجاب

وأوضح أنه في بداية الزواج كانت تقابلهما بعض المشكلات الروتينية، لكنهما استطاعا حلها، وبعد عامين بدأت العائلة تسألهما عن سبب تأخر الإنجاب، فذهبا لطبيب وحينها أخبرهما بأن زوجته لديها مشكلة، وبدأ في العلاج لمدة كبيرة، ولم يفكر أبداً في الزواج عليها، وبعد فترة بدأت في عمليات الحقن على أمل أن ينجبا طفلا.

رفضت زواجه من أخرى وطلبت الطلاق

‏وأضاف «سامي»، أنه بعد 9 سنوات وإجراء أكثر من عملية حقن مجهري باءت جميعها بالفشل، أصرا والديه على زواجه من أخرى حتى يحقق لهم حلم الإنجاب، فاتفق مع زوجته أن يتزوج، بعد أن فقدا الأمل في إنجاب طفل بناءً على نتائج التقارير الطبية، ووافقت في البداية، وبعد أن بدأ يختار عروسا له تركت المنزل، وطلبت الطلاق رافضة زواجه من أخرى.

وتابع: «لما رفضت الطلاق رجعت البيت وطردتني، وبعدها رفعت قضية نفقة وهمية، وعملت محضر في القسم أني سرقت فلوسها، ودعوى خلع لأسباب مهينة، ولما اتكلمت مع أهلها طلبوا مني أطلق زوجتي التانية، عشان ترجع تعيش معايا، وأرد لها كرامتها».

وأنهى سامي حديثه بأنه لم يجد سبيلاً يلجأ إليه سوى محكمة الأسرة بإمبابة، ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته، بسبب خلفها لوعدها معه، وملاحقته بدعاوى كيدية، وتكدير حياتيه، والسطو على شقة الزوجية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.