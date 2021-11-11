مصطفى فهمي وطليقته يتهمان بعضهما في محاضر بسرقة متعلقات منزل الزوجية

تبادل محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، الاتهامات بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، وذلك في بلاغات رسمية حرراها منذ قليل، في قسم شرطة الدقي.

وقالت مصادر أمنية، إن المحاميين حضرا إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وحررا محاضر تضمنت اتهام موكل الفنان مصطفى فهمي، طليقته بسرقة متعلقات مسكن الزوجية، كما اتهمت على الجانب الآخر محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقها مصطفى فهمي بسرقة متعلقاتها.

مصادر: إحالة البلاغ إلى النيابة صباحا

وأضافت المصادر أن البلاغ سيحال صباحًا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًا.

كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد بحضور محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، لتحرير محاضر تبادلا فيها الاتهامات.