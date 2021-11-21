عقوبة عدم ارتداء خوذة في قانون المرور الجديد لقائدي الموتسيكلات

يعد قانون المرور الجديد الذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب وتم اعتماده وجاري العمل به، من أهم المشروعات التي تم اعتمادها حديثا حيث تمس طائفة كبيرة من المصريين، كما ينص على تنظيم حركة المرور وتوضيح سن المرور، كما شمل القانون الجديد عددا من العقوبات يوضح «الوطن» بعض هذه العقوبات في قانون المرور الجديد.

عقوبة الهاتف في قانون المرور الجديد

وحذر قانون المرور الجديد من استخدام التليفون المحمول يدويًا أثناء القيادة، حيث عاقب قانون المرور الجديد علي تلك المخالفة بعقوبة من ضمن الشريحة الثالثة، حيث يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

عقوبة الخوذة في قانون المرور الجديد

وأوضح قانون المرور الجديد عدد من العقوبات الرادعة للحفاظ علي سلامة المواطنين و فرض الالتزام، ومن هذه العقوبات ما أقرته أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، وذلك بعد أن فرض القانون على سائقي المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق.

عقوبات قانون المرور الجديد

وعاقب قانون المرور الجديد بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه كل من ارتكب: استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، ووقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، وقيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة، وسماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة، وعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.