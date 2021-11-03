موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد.. نائب يوضح الخطة الزمنية

يتسائل الكثير من المواطنين، لا سيما أصحاب السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، عن موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب هذه التعديلات في جلسته العامة أمس الأول، وتضمنت تخفيض سن قائدي المركبات ثنائية العجلات، وتعديل في عقوبات بعض المخالفات، فضلا عن شروط وضوابط استخدام المركبات في الإعلانات.

موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد

ولمعرفة موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد قال النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن أي قانون يصدر يعتمده مجلس النواب أولا، ثم يتم إرساله إلى مجلس الدولة لبيان ماذا كانت التعديلات تحتاج إلى تصحيح قانوني، فضلا عن معرفة مدى مطابقة هذا القانون وما طرأ عليه من تعديلات لمواد الدستور المصري.

وواصل نظير في تصريح خاص لـ«الوطن»، حديثه عن موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد، موضحا الخطة الزمنية لتفعيل القانون، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد القانون من مجلس النواب ومراجعته من مجلس الدولة، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، ليتم التصديق عليه، ثم إرساله بعدها إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية، ثم يطبق من اليوم الثاني لنشره.

تعديلات قانون المرور الجديد

وبعد استعراض موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد والخريطة الزمنية الخاصة به، كشف عضو لجنة الخطة والموازنة، عن صدور اللائحة التنفيذية، وتكون لاحقة على القانون، وتوضح بعض المواد الغامضة على المواطن العادي، وبالتالي تفسر وتوضح ما تتضمنه المادة القانونية.

وتابع النائب إبراهيم نظير قائلا: إن اللائحة التنفيذية توضح بعض مواد القانون ويتم دراستها ومناقشتها بعد صدرو لاقانون وتقوم الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية جهة التنفيذ بصياغتها لتوضيح أي غموض قد يحدث وقت التنفيذ في أي مادة يتم شرحها في اللائحة التنفيذية حتى يكون هناك تيسير على منفذ القانون والمواطن، وكل ذلك بعد سريان موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد.

وردا على سؤال حول المدى الزمني الذي قد تستغرقه كل هذه الإجراءات لتحديد موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد بالتحديد قال النائب «يتوقف على الزمن الذي يستغرقه مجلس الدولة في مراجعة تعديلات القانون ثم اعادته إلى مجلس النواب لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها ونشره في الجريدة الرسمية».

وقال النائب إبراهيم نظير إن موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد قد يكون « في غضون الأسابيع المقبلة» بحسب تعبير.

رخصة الموتوسيكل والسكوتر

وبعيدا عن موعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد فقد شملت تعديلات قانون المرور الجديد 2021، تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، وتعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وشملت النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، فضلا عن تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر».