5 تعديلات مهمة في قانون المرور الجديد.. إعفاءات وسن للقيادة

أرسل مجلس النواب، في خطوة جديدة لاعتماد قانون المرور الجديد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي وافق عليه المجلس نهائيًا؛ لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه، وفي هذه السطور يوضح «الوطن» أبرز تعديلات على قانون المرور الجديد قبل اعتماده.

تعديلات قانون المرور الجديد

1ـ توفير إثبات تشريعي لترخيص المركبات العملية والخفيفة ذات التأثير على الحركة المرورية وشبكة الطرق و تحديد مواصفاتها.

2ـ تقليل سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

3ـ تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

4ـ إعفاء سيارات النقل الأجنبية مـن رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

5ـ ضبط حركة المرور بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

قانون المرور الجديد

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، و يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات علي القانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وأوضح القانون الجديد شروط ترخيص الموتوسيكل حيث ليقل عمر المتقدم للحصول على رخصة إلى 16 عاما، بعد أن كان 18 عاما في قانون المرور الحالي، ومعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل وذلك إذا حدثت إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، والحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم، والانتهاء من اختبار الإشارات الشفهية، وكذلك العملي في المرور، و فيما يخص رسوم ترخيص الموتوسيكل فتقدر تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية في عام 2021 بـ550 جنيها، منها نموذج 256 مرور بسعر 6.5 جنيه، وطابع شرطة بقيمة 15 جنيها.

ويتضمن قانون المرور الجديد عددا من الاشتراطات لاستخراج تراخيص القيادة، وعقوبات متدرجة للمخالفات.