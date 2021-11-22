أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية قبل إغلاق باب الترشح اليوم

قبل إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقرر اليوم الاثنين 22 نوفمبر، بلغ إجمالى المرشحين 61 مرشحا وفقا لما أوضحه مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وفيما يلى قائمة بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول فى الثامن من نوفمبر الجارى وحتى مساء الأحد 21 نوفمبر، حسب ترتيب تقديم طلبات الترشح لرئاسة ليبيا.

أسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية الليبية

1-عبدالحكيم على بعيو

2- سيف الإسلام معمر القذافي

3- أسعد محسن زهيو

4- فيضان عياد حمزة

5- السنوسي عبدالسلام السنوسي

6- محمد أحمد المزوغي

7- عبدالله أحمد ناكر

8- فتحي حمد بن شتوان

9- خليفة بلقاسم حفتر

10-عبد الحكيم ضو زامونه

11- علي زيدان

12- محمد أحمد الشريف

13- محمد علي الشريف

14-العارف علي النايض

15- أحمد عمر معيتيق

16-عثمان عبدالجليل

17-عبد السلام يونس رحيل

18- فتحي باشاغا

19- محمد خالد الغويل

20- مروان عميش

21- عبدالحكيم اكشيم

22- اسماعيل الشتيوي

23- أسامة خير الله محمد

24- عقيلة صالح

25- ضوء عبدالله ابوضاوية

26- علي بشير الزويك

27- بشير صالح الشرقاوي

28-المبروك محمد أبوعميد

29- عبدالمجيد سيف النصر

30- محمد الهادي الحتواش

31– خليفة صالح سعيد محمد

32– بوسيف اطوير بوسيف على

33- محمد عبداللطيف المنتصر

34– عبدالعزيز عبد الحميد الخوجة

35– عبدالحافظ عبد الحميد قدور

36- مصطفى على المجدوب

37- عبدالرحيم المبروك حلوم

38-عبدالوهاب أبوبكر ميلاد

39- محمد عبدالسلام الجديدي

40- عمر الحاسي

41- الشريف الوافي

42- عثمان امحمد النكاع

43- حمد حسن بورويق

44- إبراهيم عريبي

45- عادل محمد اللافي

46- حاتم الكور

47- علي العيساوي

48- يوسف شاكونا

49- خليفة الغويل

50- نوري أبوسهمين

51- خالد شكشك

52- منير ساسي خليفة

53- أنور العاشوري

54- عادل الزروق

55-عبدالهادي الحويج

56- محمود خليفة التليسي

57- منير ساسي خليفة

58- أسامة عبدالمجيد طليش

59- عبدالسلام محمد خميس

60- عبدالحميد الدبيبة

61- مصدق حبرارة

أبرز المرشحين للإنتخابات الرئاسية الليبية

يشار إلى أن أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، هم سيف الإسلام القذافى، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية 24 ديسمبر المقبل.