الانتخابات الليبية: 10 مرشحين للرئاسة و601 لـ«النواب»

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، أن تقديم طلبات الترشح للانتخابات لا يعني قبول الترشيحات، موضحة أن عملية التحقق من طلبات الترشح جارية في الوقت الحالي، على أن تعلن لاحقا قائمة المرشحين.

وقدم 10 مرشحين أوراقهم للانتخابات الرئاسية، بينهم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر الذي قدم أوراقه أمس الثلاثاء، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

10 مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية

كما قدم أيضاً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان، أوراقهما للترشح وفقا لقناة «العربية».

وأوضحت المفوضية، فى بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها باشرت إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، التي احتوت على بيانات 601 مترشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وأوضحت المفوضية، أن ذلك يأتى عملًا بالقانون رقم 2 للعام الحالي بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح في المادة السادسة منه: ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

601 مرشح للانتخابات النيابية الليبية

ونوهت المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.

فيما دعا سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية، الليبيين لـ«حلم إنقاذ البلاد من الفوضى، داعيا إلى مشروع وطني للمصالحة في ليبيا عبر الانتخابات».

وأكد القذافي، أن ليبيا تحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف مكونات الشعب، قائلا «المشاركة الشعبية هي السبيل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي».