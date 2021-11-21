الدرندلي: خالد مرتجي مهندس مش محاسب ولا علاقة له بالماليات في الأهلي

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، إنه مازال يمارس مهام عمله في النادي رغم عدم انضمامه إلى قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي في الانتخابات.

كواليس ما قبل إعلان القائمة

وأضاف الدرندلي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «قبل إعلان قائمة الخطيب، العلاقة كانت كويسة، وشفت قائمته الانتخابية على السوشيال ميديا وعرفت إني مش موجود، وخالد مرتجي أخويا، والعلاقة بين عائلتينا تتخطى حاجز الـ50 سنة».

وتابع أمين صندوق النادي الأهلي: «خالد مرتجي مهندس وليس محاسبا لا علاقة له بإدارة الحسابات والماليات في النادي، وحتى إذا قيل إن هذا المنصب كان يدار في الماضي بواسطة أشخاص لم يمتهنوا المحاسبة فإن هذا العصر مختلف، فقد اختلفت الميزانية وحجم العمل اختلف، وبالتالي فإن الأفضلية تكون للمتخصص في هذا المجال».

وتابع: «لا أريد أن أقول الأفضلية، ولنعد إلى موضوعنا الأساسي، فوجئت بعدم ترشحي في قائمة الخطيب، كنا لآخر يوم مع بعض وبنروح الماتشات مع بعض، لكن دي رؤيته وأحترم رأي أي حد».

كل واحد وله رؤيته

وحول المنافسة مع صديقه القديم، قال: «كل واحد وله رؤيته ويعمل اللي عليه والجمعية العمومية تختار، أنا مش باصص لنائب أو لرئيس، أنا باصص للمكان اللي حصلت على خبرة منه وتمرست في العمل به».