بلينكن يحث السودانيين على مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات الانتقالية

حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، الجميع في السودان على مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات الانتقالية، مشيرا إلى تقارير مشجعة بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقع القائد العام لـ الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الأحد، في القصر الجمهوري بـ الخرطوم، على اتفاق سياسي، يقضي بعودة «حمدوك» لرئاسة الحكومة ويتضمن 13 بندا.

وكان «البرهان»، قال في وقت سابق، أمس الأحد، إن الاتفاق السياسي تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي، داعيا، خلال لقائه وزير خارجية الكونغو، جان-كلود جاكوسو، لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الانتقال بـ البلاد.، مؤكدا على ضرورة عودة الخرطوم إلى الأسرة الأفريقية.

من جانبها، أبدت قوى غربية ترحيبها بالاتفاق السياسي، وقالت دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، في بيان مشترك، إن هذه القوى ترحب بالاتفاق في انتظار إجراء الانتخابات.

وأشارت الدول في بيان، نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها تحمست بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجددت الدول، تضامنها مع الشعب السوداني ودعمها لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي عادل وسلمي، فيما بارك «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، الاتفاق السياسي في السودان، وقال إن اتفاق البرهان وحمدوك صمام أمان لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس حزب «المؤتمرالسوداني»

من جانبها، أطلقت السلطات السودانية، سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال»، ياسر عرمان، ورئيس حزب «البعث» السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من «حزب الأمة».

الكويت تؤكد دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن في السودان

بدورها، رحبت منظمة «التعاون الإسلامي»، بالاتفاق السياسي، واشاد الأمين العام لـ المنظمة، حسين إبراهيم طه بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكدا أن الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في البلاد واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي، فيما أكدت الكويت، استمرارها في دعم لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».