عاجل.. اتفاق سياسي في السودان يعيد «حمدوك» إلى رئاسة الوزراء

انطلقت مراسم توقيع الاتفاق السياسي قبل قليل، بين رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، والتي نصت على عودة حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية، وفقا لما عرضته قناة إكسترا نيوز، نقلا عن التلفزيون السوداني الرسمي.

تعديل الوثيقة الدستورية السودانية لتوسيع المشاركة السياسية

وأكد اتفاق «البرهان - حمدوك»، أنّ الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية، فضلا عن التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية لتوسيع المشاركة السياسية.

وشدد اتفاق «البرهان - حمدوك»، على أنّ الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان، هي الضامن لاستقرار السودان، وأنّ مجلس السيادة الانتقالي مشرف على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

وأوضح الاتفاق، ضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، وإلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء.