آخر أخبار محافظة بني سويف.. إخماد حريق وتحرير 26 محضر ضد المخابز

شهدت محافظة بني سويف على مدار الساعات الماضية عددا من الأحداث ما بين حوادث مرورية وبين حملات مكثفة على المخابز البلدية بعد تعدد شكاوى الأهالي من سوء حالة رغيف الخبز.

إخماد حريق في كشك للحلويات بمدينة بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، بالتعاون مع أهالي منطقة المستشفى الجامعي، مساء الأحد، حريق شب في كشك للحلويات، بسبب ماس كهربائي، ومنع إمتداد النيران الى المنازل المجاورة، دون وقوع اصابات.

تحرير 26 محضرا ضد مخابز قرية شنرا في بني سويف

حررت مديرية التموين في محافظة بني سويف، 26 محضرا تموينيا ضد مخابز قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بالتعاون مع إدارة تموين الفشن، استجابة لشكوى الأهالي من سوء حالة رغيف الخبز.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء الأحد، بإصابات متنوعة ما بين كدمات واشتباه مع بعد الارتجاج، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق «بني سويف - الفيوم» الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ونقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

لقي طالب مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين بإصابات متنوعة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتقرر إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.