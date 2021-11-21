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محمود مسلم

محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر التخطيط لإطلاق تقارير التنمية المستدامة

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الوطن
06:44 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
محافظ بني سويف يتسلم تقرير التنمية المستدامة من خلال وزارة التخطيط في إطار رؤية مصر 2030

محافظ بني سويف يتسلم تقرير التنمية المستدامة من خلال وزارة التخطيط في إطار رؤية مصر 2030

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في فعاليات مؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإطلاق تقارير التنمية المستدامة الـ27 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء السكاني، حيث تضمنت فعاليات المؤتمر تقديم الفعالية وكلمات لعدد من الوزراء في افتتاح المؤتمر، وجلسة نقاشية بعنوان «تطوير توطين أهداف التنمية المستدامة»، بناء على تقارير التوطين والمراجعات المحلية الطوعية، وتسليم 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات .

حضر فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والمحافظون المعنيون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  والمسؤولين والشخصيات العامة.

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