جنوب سيناء: الأرصدة التموينية تكفي المحافظة أكثر من 6 أشهر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص له اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعات مع المديريات الخدمية لمناقشة خطة مواجهة السيول، خاصة أن البلاد تمر بأجواء شتوية صعبة تسببت في سقوط أمطار وسيول على بعض المحافظات.

وأضاف أن مديرية التموين قدمت خطة المواجهة من السيول لضمان توافر السلع التموينية داخل المنافذ ومراقبة مخزون الوقود وغاز البوتاجاز، وقال إن السيول قد تؤدي إلي قطع الطرق والاتصالات عن بعض المناطق، لذا يجب توفير السلع التموينية ومصدر الوقود لتكفي حاجة المواطنين أثناء الأزمات.

أرصدة تموينية تكفي 6 أشهر

وقال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المديرية حققت المركز الأول علي جميع المحافظات في مجال الأرصدة التموينية برصيد استراتيجي يكفي 6 أشهر، وهو أعلى معدل.

توزيع 5 أطنان من اللحوم المبردة

وأكد وكيل وزارة التموين، توزيع 5 أطنان من اللحوم السودانية المبردة التي أُرسلت إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الجملة، وذلك بأسعار أقل من السوق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن هناك رقابة تموينية على توزيع هذه اللحوم حتى يستفيد منها كل المواطنين، مؤكدا أنه لا يسمح ببيعها إلى التجار أو المطاعم وكل منفذ يقوم بالبيع يكون هناك مفتش تموين لمتابعة عمليات البيع لضمان النزاهة والشفافية، وتعظيم الاستفادة منها لعدد كبير من المواطنين.