جنوب أفريقيا تسجل687 حالة إصابة بفيروس كورونا مع بدايات الموجة الخامسة

حذرت صحيفة «ديلي مافريك»، في جنوب إفريقيا، من تعرض البلاد لهجوم شرس من فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلها 687 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل المجموع التراكمي إلى 2929862 إصابة، وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات الرسمية إلى 89574 حالة، في حين تم تطعيم 24.646.053 شخصًا.

تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا

وتابعت الصحيفة أن أنتوني فاوتشي، المستشار الصحي للبيت الأبيض، حث البالغين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا على تلقي جرعات معززة الآن من اللقاح بعد أن وافق عليها المنظمون الصحيون لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، حيث تتجه الإصابات في الولايات المتحدة إلى الارتفاع مع قرب العطلات، بينما قال وزير النقل «بيت بوتيجيج»، إنه لا يتوقع اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات في الولايات المتحدة.

اتساع الاحتجاجات ضد قيود الفيروس في أوروبا

وأشار تقرير الصحيفة إلى اتساع الاحتجاجات ضد قيود الفيروس في أوروبا، وسط ليلة ثانية من أعمال العنف في هولندا واشتباكات مع الشرطة في بروكسل يوم أمس، في حين دخل الإغلاق الوطني حيز التنفيذ في النمسا، ما دفع حشود كبيرة إلى الخروج لشوارع فيينا، وبدأ الجدل في ألمانيا حول ما إذا كان يجب فرض تطعيمات إجبارية ضد فيروس كورونا، بعد أن أصبحت النمسا الأسبوع الماضي أول دولة أوروبية تفعل ذلك، وقال وزير الصحة البريطاني «ساجد جافيد»، إن توسيع برنامج تعزيز اللقاحات في المملكة المتحدة هو الحل الوحيد لموسم عيد ميلاد دون قيود جديدة.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا انطلقت بسرعة خارقة

وفي فرنسا، أعلن المتحدث باسم الحكومة «جابرييل أتال»، في حديث لـ«راديو أوروبا 1»، أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا انطلقت بسرعة خارقة على الرغم من أن فرنسا أفضل حالًا من العديد من الدول الأوروبية الأخرى بفضل التبني المبكر لما يسمى التصاريح الصحية ومستويات التطعيم العالية، وأبلغت فرنسا عن 19749 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتسجل ارتفاعا من 12496 عن أمس، وسجلت 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 118461 حالة، وقال «أتال»، إن السلطات تعزز بالفعل عمليات التفتيش للتأكد من فحص التصاريح الصحية في المطاعم والمقاهي وأماكن أخرى بالنظر إلى أن المواطنين بدأوا في الاسترخاء بشأن القواعد في الآونة الأخيرة، ولفت إلى إرسال قوات الشرطة الخاصة إلى جوادلوب وسط الاحتجاجات المستمرة ضد التصاريح الصحية في الأراضي الفرنسية الواقعة وراء البحار، ووصف انتهاكات الأيام الماضية بأنها «لا تطاق وغير مقبولة».