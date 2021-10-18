شرطة جنوب إفريقيا تغير استراتيجيتها بشأن إجراءات مكافحة كورونا

غيرت إدارة الشرطة في جنوب إفريقيا استراتيجيتها الخاصة بتنفيذ قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا من فرض القواعد إلى التواصل مع المواطنين، ونقلت مجلة «بزنس تك» الجنوب إفريقية عن وزير الداخلية بيكي سيلي، إن قوات الشرطة ستركز عملها بشكل أقل على اعتقال المواطنين الذين يخالفون لوائح الإغلاق.

الشرطة تتخذ إجراءات بديلة لبوتوكولات حالة الطوارئ

وفي مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»، قال «سيلي»، إن هناك اتجاها لإعادة التفكير في هذا الموضوع، لا سيما منذ تخفيف قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في نهاية سبتمبر الماضي.

وتابع أن الشرطة ستعود للتعامل عن طريق اتخاذ إجراءات إخرى بدلا من تطبيق البروتوكولات الخاصة بحالات الطوارئ، وذلك رغم من أن الشرطة الآن عادت للتركيز على قضايا الشرطة والجريمة الأساسية.

وأضاف الوزير: «عندما يتجول رجل الشرطة ويسأل الناس أين كماماتهم، فكلهم يخرجون الكمامات من جيوبهم، وهذا امر غير صحي، لكن اللائحة تقول أنه يجب أن التذكير أولا، ثم الاعتقال في حالة عدم وجود الكمامة».

الانتخابات المحلية القادمة تهدد بنشر الفيروس

وقال «سيلي»، إن التباعد الاجتماعي أثبت أنه مشكلة أكبر، حيث عقدت العديد من الأحزاب السياسية مسيرات حاشدة من أجل الاستعداد لانتخابات الحكومة المحلية في 1 نوفمبر المقبل، وأضاف أن من بين المجالات الأخرى المثيرة للقلق هي ازدحام الشبان والتجمعات في الكنائس وكذلك الاحتجاجات.

وأوصت اللجنة الاستشارية الوزارية الحكومية في جنوب إفريقيا بتعديل قيود الإغلاق لاستيعاب الانتخابات ، بما في ذلك تشديد الرقابة على التجمعات في الفترة التي تسبق 1 نوفمبر، كما اقترحت حظر بيع المشروبات الكحولية في يوم الانتخابات ، وهو اليوم الذي تم إعلانه عطلة عامة، كما أوصت بتخفيف حظر التجول المسائي والقيود المفروضة على التجمعات في يوم الانتخابات نفسه لتقليل الاحتكاك حول لجان التصويت.