جرام الذهب يتراجع 3 جنيهات بداية اليوم الإثنين..وتجار: «لم يفقد بريقه»

سجلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 3 جنيهات، اليوم الإثنين 22 نوفمبر2021، مع بداية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب محليا:

وسجل عيار 24 البندقي، اليوم الإثنين، في بداية تعاملات البورصات العالمية، سعر 920 جنيها مقابل 923 جنيها، أمس الأحد.

وبيع عيار الذهب 21 الشعبي بسعر 805 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 الأفرنجي 690 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب عيار 21 بسعر 6 آلاف و985 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

سجلت الأوقية سعر 1.844.26دولار، وبيع عيار 24 بسعر 59.33 دولار وبلغ سعر عيار 22 54.39 دولار، فيما بلغ سعر عيار 21 51.91 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 44.50 دولار.

تجار الصاغة يفسرون أسباب تراجع الذهب

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عدة أسباب لتراجع أسعار الذهب من بينها، قوة الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعا أمام 6 عملات رئيسية اليوم، لافتا إلى أن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الذهب كلما انخفض الدولار والعكس صحيح.

وأشار إلى لجوء عدد كبير من المضاربين إلى طرح كميات كبيرة من المعدن النفيس فى البورصات تمهيدا لجني الأرباح، وكلما يزيد العرض تتراجع الأسعار فالذهب مثل أي سلعة تتأثر بآلية العرض والطلب.

ولفت إلى أن الذهب لم يفقد بريقه بالرغم من تراجع أسعاره عدة مرات خلال الأيام الماضية، لأن الذهب هو السلعة الوحيدة التي تجاوزت مكاسبها في الجرام الواحد أكثر من 40% ولا يوجد تجارة حققت هذه النسبة خلال الفترة الماضية منذ بداية أزمة كورونا، وأضاف: «لايزال الذهب هو الملاذ الاستثماري الآمن لعدد كبير من الأسر المصرية».