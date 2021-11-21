سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21-11-2021

يعتبر الذهب أحد أهم السلع التي يمكن الاستثمار فيها بوصفه الاستثمار الآمن في الوقت الحالي وفق الخبراء، وعليه يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة والأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، في ظل التذبذب واضطراب ما بين الصعود والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأحد بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، إذ سجّلت أسعار الذهب انخفاضًا بقيمة نحو 6 جنيهات للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 922 إلى 925 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 807 إلى 809 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 692 إلى 693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,546 إلى 6,472 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 932.25 جنيه، 59.36 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 815.74 جنيه، 51.94 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699.20 جنيه، 44.52 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قد أرجع في تصريحات سابقة للوطن، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.