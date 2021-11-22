عضو «حقوق الانسان»: المؤسسات الدينية مسئولة عن مكافحة الزواج المبكر

قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، إن المجتمع المصري مازال يعاني من ظواهر عدة تمثل انتهاكا بحقوق المرأة وأهمها الزواج المبكر والطلاق الشفوي .

المؤسسات الدينية مسئولة عن مكافحة العنف ضد المرأة

وأضاف «بسيوني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤسسات الدينية تقع علي عاتقها المسئولية الأكبر في مكافحة الظاهرتين وتغير فكر المجتمع والمفهوم الديني عن الزواج، وكذلك السلطات التشريعية عليها أن تتدخل بسن تشريعات رادعة بشأن ممارسة العنف ضد المرأة والإيذاء الناتج عن الزواج المبكر بالإضافة إلى منع الطلاق الشفوي لأنه يعد شكلا من أشكال العنف ضد المرأة لما يسببه من أزمات .

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تتبنى استراتيجية للدعم الثقافي باستخدام الإعلام الرقمي، لاسيما أن القضية تمثل ضغطا كبيرا على حقوق الإنسان في المجتمع .

الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وصفت العنف ضد المرأة بأنه يشمل كل فعل تسبب في إيذاء المرأة جسديا أو نفسيا أو من الناحية الجنسية، وأكدت القيادة السياسية المصرية، حرصها الدائم علي تمكين المرأة و حماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضمنت موادا تكفل للمرأة ضمانات التمكين ومنها زيادة نسبة الملتحقات بالتعليم والحاصلات على المؤهلات الجامعية ومحابرة ظاهرة التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية بين السيدات.