الفريق عبدالمنعم التراس يستقبل وفدا من سفراء الدول الأوروبية

يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بعد قليل، وفدًا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى مصر، يرافقهم السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.

عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها بشأن تعميق التصنيع المحلي

ومن المقرر أن يتمّ عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، خلال الزيارة، بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.