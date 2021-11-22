شرطة «ويسكونسن» تعلن اعتقال المشتبه به في عملية الدهس «صور»

أعلنت شرطة ولاية «ويسكونسن»، الأمريكية، اعتقال المشتبه به في عملية دهس المشاركين بمهرجان «ويسكونسن»، شمال وسط الولايات المتحدة، وقالت الشرطة الأمريكية إن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 آخرين.

وألقت قوات الشرطة القبض على الشخص المشتبه فيه، وأكد رئيس شرطة الولاية «دانيال طومسون»، في مؤتمر صحفي أنه جرى احتجاز الشخص المشتبه فيه، بعد أن أطلق أحد الضباط النار على السيارة التي نفذت حادث الدهس، ووفقا لوثائق المحكمة، تم القبض على «داريل إدوارد بروكس»، البالغ من العمر 39 عاما كمشتبه به في الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وقال «طومسون»، إن الشرطة نقلت بعض المصابين إلى المستشفيات والبعض الآخر نقلهم أفراد أسرهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان»، البريطانية.

وذكرت صحيفة أمريكية أن المشتبه فيه، مجرم محترف، جرى إطلاق سراحه من السجن قبل يومين من الحادث بعد دفعه كفالة قدرها 1000 دولار في ثلاث جنح وجريمتين، وأضافت الصحيفة أن المتهم لديه تاريخ في مقاومة الاعتقال والضرب وتدمير الممتلكات والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية.

عملية دهس المشاركين بـ مهرجان في «ويسكونسن»

وكانت سيارة دفع رباعي حمراء، اقتحمت، في وقت سابق، مهرجانا بأحد شوارع ولاية «ويسكونسن» مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين المهرجان، ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، وقع الحادث في «واوكيشا»، على بعد 32 كيلومترا غرب ميلووكي بالولاية الأمريكية.

قوات الشرطة في مكان الحادث

وفى السياق ذاته، أعلنت جامعة كارول في «واوكيشا»، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن حرم الجامعة مغلق بسبب الحادث وسيتم توفير التحديثات في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «ويسكونسن»، تامي بالدوين، قدمت تعازيها لجميع الضحايا، وقالت في تغريدة، إن العنف المروع في موكب «واوكيشا» لعيد الميلاد مفجع للغاية.