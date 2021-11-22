استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. الليلة

أنهى رجال شركة الأمن والحراسة، استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في الثامنة مساء، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض؛ لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الرابعة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

وأداة رجال شركة الأمن والحراسة، من الاستعدادت التأمينية للاعبي الفريقين في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، مع تأمين غرف الملابس وعقد المؤتمرات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين دخول وخروج الجماهير وتواجدها بالمدرجات.

ترتيب الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

خالد جلال يسعى لتحقيق مفاجأة أمام الزمالك

وفي المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ انطلاق المسابقة وكان ندًا قويًا للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز.

وفي سياق آخر، قامت اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك والمعينة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، بتقديم استقالتها رسميا للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.