استعدادات مكثفة لتأمين الظهور الأول للجمهور في مباراة الزمالك وإنبي

شهدت استاد بتروسبورت استعدادات أمنية مكثّفة، حيث انتشرت الفرق الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين الاستاد، قبل ساعات من مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وغرف اللاعبين والممرات.

غرفة عمليات لمتابعة مباراة الزمالك وإنبي

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الزمالك.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، كما يلي:

- حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

- خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

- خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد «زيزو»، أشرف بن شرقي، محمد أشرف «روقا»، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمد أوناجم، ومصطفى فتحي.

- خط الهجوم: يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري، وعمر السعيد.