الأهلي يعلن تعافي الشناوي من الإصابة قبل مباراة الزمالك

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى بالفريق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش في الجزيرة.

وأعلن «الأهلي»، في بيان عبر موقع الرسمي، تعافي «الشناوي» من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأدى «الشناوي» تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، حيث بات «الشناوي» جاهزًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري بالجولة الثالثة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

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