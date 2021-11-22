«الشهر العقاري»: غرفة مجهزة لزواج الأجانب مقابل 2000 جنيه

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، تخصيص غرفة وتجهيزها بالأثاث اللازم بمكتب توثيق الأحوال الشخصية، للأجانب مقابل مبلغ مادي قدره 2000 جنيه مصري.

وذكرت المصلحة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أنه في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، ورغبة في التيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم بمكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب، وحرصًا على إظهار وزارة العدل بصورة لائقة، فإنه تقرر تخصيص غرفة وتأثيثها بالأثاث اللازم لإتمام عملية الزواج.

الغرفة تسع 10 أشخاص مقابل 2000 جنيه

وأضاف البيان، أن الغرفة مخصصة لإتمام إجراءات الزواج لمن يرغب من المترددين على مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب، نظير مقابل مادي قدره 2000 جنيه مصري لاستخدامها، لحين إتمام إجراءات الزواج، وتتسع لـ 10 أشخاص.

وكانت وزارة العدل، أتاحت العديد من الخدمات خلال الفترة الماضية؛ للتسهيل على المواطنين، أبرزها تقديم خدماتها بشكل إلكتروني، وخاصة خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

«العدل» تتيح خدماتها الإلكترونية عبر «مصر الرقمية»

وأتاحت وزارة العدل تلك الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية، التي يمكن من خلالها استخراج خدمات الشهر العقاري و«أنت في مكانك» بأنواعها، سواء التوكيلات العامة أو الشاملة بنوك أو بيع سيارة أو قضايا أو عام في الأمور الزوجية.

كما أتاحت وزارة العدل تلك الخدمات أيضا، من خلال إطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، الذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية على جميع أنظمة الهواتف المحمولة سواء الأندرويد أو الأيفون أو الهواوي.

وبمجرد تحميل التطبيق ، يمكن إنشاء حساب عليه، والاستفادة بالعديد من الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري، وهي حجز مواعيد مسبقة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار جميع أنواع التوكيلات، وكذلك الاستفادة من خدمات ترجمة عقد مشهر وغيرها من الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.