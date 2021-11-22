جثمان سهير البابلي يغادر المستشفى استعدادا لتشييع الجنازة

تحرك جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، قبل قليل، من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر، متجها إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة، حيث يرافق الجثمان ابنة سهير البابلي، السيدة نيفين القرناوي، وزوجها رضا طعيمة.

وصول أقارب سهير البابلي إلى المستشفى

ووصل عدد من أقارب الفنانة الراحلة سهير البابلي، إلى المستشفى قبل قليل، استعدادا لتشييع جثمانها من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.

إنهاء تصاريح دفن سهير البابلي

ويعمل زوجة ابنة سهير البابلي على إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، برفقة زوجته نيفين القرناوي، وتغيّب نجوم الوسط الفني عن الحضور للمستشفى، حيث اقتصر الحضور على أقارب سهير البابلي وعدد من محبيها.

وفاة سهير البابلي

وتوفيت سهير البابلي أمس الأحد، إثر تعرضها لأزمة صحية قبل أيام، حيث أُصيبت بنوبة سكر وضعف في عضلة القلب، وجلطة على الرئة، وبعد دخولها إلى المستشفى تدهورت حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة قبل أن تفيق منها، لتردد الشهادة 3 مرات قبل أن تفيض روحها إلي بارئها عن عمر ناهز 86 عاما.

وقدم العديد من النجوم واجب العزاء أمس، مسترجعين ذكرياتهم مع الفنانة سهير البابلي، والتي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما بعد تاريخ طويل من الفن والتمثيل في مختلف أنواع التمثيل في المسرح والأفلام والمسلسلات، منهم حلا شيحا، إلهام شاهين، أحمد بدير، رشوان توفيق، وآخرين.