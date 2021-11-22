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محمود مسلم

أسرة سهير البابلي تنهي إجراءات تصريح دفنها

كتب:

أبانوب رجائي
10:23 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
سهير البابلي

سهير البابلي

وصل عدد من أقارب الفنانة الراحلة سهير البابلي، إلى المستشفي قبل قليل، استعدادا لتشييع جثمانها من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.

إنهاء تصاريح دفن سهير البابلي

ويرافق الجثمان، ابنة سهير البابلي، نيفين القرناوي، وزوجها رضا طعيمة، حيث يعمل الأخير على إنهاء إجراءات تصاريح الدفن.

وتغيّب نجوم الوسط الفني عن الحضور للمستشفى، حيث اقتصر الحضور على أقارب سهير البابلي وعدد من محبيها.

وفاة سهير البابلي

وتوفيت سهير البابلي أمس الأحد، إثر تعرضها لأزمة صحية قبل أيام، حيث أُصيبت بنوبة سكر وضعف في عضلة القلب، وجلطة على الرئة، وبعد دخولها إلى المستشفى تدهورت حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة قبل أن تفيق منها، لتردد الشهادة 3 مرات قبل أن تفيض روحها إلي بارئها عن عمر ناهز 86 عاما.

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