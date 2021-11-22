حلا شيحة تنعى سهير البابلي: «كانت مبهرة في حبها لله»

نعت الفنانة حلا شيحة، الفنانة القديرة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ84 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت حلا شيحة صورة للراحلة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «سهير البابلي السيدة العظيمة في كل شئ فنانة كانت لها بصمة خاصة بها، وكوميديا لن تتكرر، كانت مبهرة في الفن وأصبحت مبهرة في حبها لله هي كانت نجمة في الأرض، الآن هي نجمة في السماء».

حلا شيحة: وداعًا سوسكا

كما قدمت التعزية إلى ابنتها نيفين الناقوري قائلة: «وداعًا يا سوسكا، الجنازة اليوم في مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر ربنا يصبر ابنتها نيفين وأحفادها وأحبابها».

وعانت الفنانة سهير البابلي منذ ما يقرب من 20 يومًا من أزمة صحية ومشاكل في السكر؛ ما اضطر إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ورغم سيطرة الأطباء على الوضع إلا أنها تعرضت لتوقف في عضلة القلب، وجلطة على الرئة مما استدعى دخولها العناية المركزة.

آخر ظهور لـ سهير البابلي

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة سهير البابلي، من خلال مقطع فيديو تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تنصح جمهورها بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت «البابلي» خلال مقطع الفيديو: «يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه، ولو مبوسناش نتخاصم أوعوا ياولاد الفاصوليا والله لو اتخاصمتوا أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي».

حلا شيحة تعلن عن مرض سهير البابلي

وكانت «شيحة» هي أول من كشفت عن تعرض سهير البابلي لأزمة صحية، عندما نشرت صورة لها طالبة من جمهورها الدعاء للفنانة القديرة، وبررت نيفين الناقوري ذلك بأن حلا شيحة قريبة جدًا من والدتها بالإضافة إلى استئذانها قبل نشر الصورة.