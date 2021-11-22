نجوم يروون ذكرياتهم مع سهير البابلي: أسطورة لن تتكرر

استرجع العديد من النجوم ذكرياتهم مع الفنانة سهير البابلي، والتي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد تاريخ طويل من الفن والتمثيل في مختلف أنواع التمثيل في المسرح والأفلام والمسلسلات.

نادية الجندي: كنت بقابلها في العمرة

قالت الفنانة نادية الجندي عن الفنانة الراحلة سهير البابلي، خلال تصريحات لـ «الوطن»: «كانت بيننا صداقة جيدة، ربما لم نكن نلتقي بسبب تركيزها في المسرح وتركيزي في السينما، أما العلاقة الإنسانية فكانت جيدة وطيبة، دوما كنت أسأل عنها وتبادلني هي أيضا السؤال، وأحيانا كنا نلتقي أثناء أداء مناسك العمرة».

أحمد بدير: سبب نجاحي

من جانبه قال الفنان أحمد بدير، إن الفنانة سهير البابلي نموذج للفنانة المتوهجة، التي تتعاون مع زملائها، «أنا كنت صغير فنيا جنبها في مسرحية ريا وسكينة، ورغم كدا ساعدتني وكانت بتفرشلي الإفيهات، بلغة التمثيل».

وأضاف «بدير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن 90% من أسباب نجاحه بمسرحيته الشهيرة «ريا وسكينة»، يتمثل في الفنانة الراحلة سهير البابلي، «كنا بنسميها غول المسرح، ورغم كدا كانت بتتعاون وتساعد كل الفنانين جنبها».

إلهام شاهين: حققت المعادلة الصعبة

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها فخورة بأن جمعها عمل مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، في فيلم «السيد قشطة»، من بطولة الفنان عادل أدهم: «كنت مستمتعة أني أقف قصادها وهي ممثلة تقيلة يتعملها ألف حساب، أستاذة بحق وصديقة رائعة».

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن الدرس الأهم الذي علمته سهير البابلي للآخرين بعد مسيرتها الفنية الطويلة في الوسط الفني، هو أنها استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة التي لم نستطع أن نحققها وهي التوازن في أعمالها كفنانة.

جومانا مراد: أسطورة لن تتكرر

وقالت الفنان جومانا مراد، إن آخر دور للراحلة كان معها في مسلسل «قلب حبيبة»، مضيفة «كانت حنينة جدا وعاوزانا كلنا نبقى مبسوطين وبتملى المكان اللي بهجة وحب واتعلمت منها لما وقفت قدامها عشان هي عملاقة وأستاذة قديرة».

وأوضحت «مراد»، أنها كانت خائفة في أول مرة تقف فيها أمام الفنانة سهير البابلي خاصة أنها موهبة وأسطورة لا تتكرر، مشيرة إلى أنها محظوظة بالوقوف أمامها لأن هذا علمها التمثيل بشكل أفضل، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم».