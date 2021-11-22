إعلان نتيجة مسابقة وظائف وزارة الري لاختيار 238 مهندسا.. والتظلمات غدا

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس لجنة الاختيار المشكلة طبقا للمادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نتيجة مسابقة وزارة الموارد المائية والري لاختيار 238 مهندسا في مختلف التخصصات، في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

نتائج مسابقة الري على بوابة الوظائف الحكومية

وأتاح الجهاز النتيجة كاملة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا، وقال الدكتور صالح الشيخ، إنّه من المقرر إتاحة نتيجة مسابقة وظائف الري عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في تمام العاشرة صباح اليوم، ويمكن للمتقدمين الراغبين في معرفة نتيجتهم الدخول إلى موقع البوابة باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل الذي حصلوا عليه سابقا، ومعرفة نتيجتهم.

وتابع الشيخ أنّه جرى فتح باب التظلم من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر ولمدة 15 يوما وفقا للقانون، ويمكن للراغب في التظلم سداد رسم قدره 20 جنيها بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم تسجيل التظلم عبر البوابة، لافتا الى أنّ الجهاز يعمل حاليا على الإعداد لمسابقة ثانية، وهي شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، ومن المقرر فتح باب التقدم لها خلال يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

473 عدد الساعات التي استغرقها التقدم للوظائف

وأشار إلى أنّ المسابقة التي انتهى الجهاز منها، أُعلن عنها قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يوما، حتى يتمكن الراغبين في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة، في حين أنّ التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.

ولفت إلى أنّ عدد المتقدمين بلغ 11 ألفا و567 متقدما، انطبقت الشروط على 8 آلاف و608 متقدمين، حضر 6 آلاف و315 متقدما، أعمال الامتحان الالكتروني الذي نفذه الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وأسفر عن تأهل 266 متقدما للتصفيات النهائية وهي التقييم الشفهي العلني (المقابلة)، والتي عقدها الجهاز بمقر مركز الإدارة العامة التابع له، وحضرها 242، وضمت القائمة المبدئية للمرشحين للحصول على الوظيفة 236 متقدما.

الشيخ: لجنة التقييم الشفهي اختبرت المتقدمين علنيا لأول مرة

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية والمشرفة على المسابقة، أدت دورها في التقييم الشفهي بشكل علني داخل قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز، بحضور جميع المؤهلين للامتحانات الشفهية (المقابلة)، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات «ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلي» بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري.

وينظم الجهاز المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.