تفاصيل وظائف مطلوبة في وزارات وهيئات حكومية بالقاهرة والمحافظات

كشفت عدة وزارات وهيئات حكومية عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل هذه الوظائف في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بالقاهرة وبعض المحافظات.

وظائف بالوزارات والهيئات الحكومية

وفيما يلي أبرز هذه الوظائف المتاحة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بهيئة الإسعاف المصرية

تتبع هذه الوظيفة وزارة الصحة والسكان

شروط الوظيفة

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة التي تتيحها الهيئة.

الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

اجتياز الحاسب الآلي والبرامج التدريبية المتاحة في مجال الإدارة بالهيئة.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لشغل الوظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

يشترط أيضا قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في المستوى الأولي أ ، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدارها 17 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل هندسي عالٍ مناسب لطبيعة العمل، ويُفضَّل الحاصلون على دراسات عليا ودورات تدريبية في مجال التخصص نفسه.

المستندات المطلوبة

بيان الحالة الوظيفية معتمد، موضح به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، بالإضافة إلى الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم– الدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية– خطابات الشكر والتقدير، بجانب بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها.

أن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بملف.

6 صور شمسية 4 × 6 بشرط أن تكون حديثة.

ينتهي التقديم يوم 8 نوفمبر المقبل، وتقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية 157 شارع البحر الأعظم.

وظيفة رئيس قطاع النقل البحري

تطلب هذه الوظيفة وزارة النقل قطاع النقل البحري.

شروط الوظيفة

اجتياز التدريب اللازم.

أن يمتلك المتقدم قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

بيان الحالة معتمد موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف القيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية.

9 صور شخصية 4×6

صورة الرقم القومي.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

ينتهي التقديم يوم 2 نوفمبر وتقدم الطلبات باسم السيد معالي وزير النقل/ وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة- 151 طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص بالمركز القومي للبحوث

هذه الوظيفة تعد تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تختص الوظيفة بالإشراف العام والتوجيه والتخطيط ووضع البرامج التنفيذية والتعاقدات الداخلية والمحلية والأجنبية ذات الطابع الخاص والإشراف العام على التنفيذ.

شروط الوظيفة

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب.

يمتلك القدرة على التوجيه والقيادة.

توافر الخبرة والمعرفة المتخصصة في مجال العمل.

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة العليا طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في الوظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة في مجال العمل.

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من شهادة الميلاد أو مستخرج منها.

بيان حالة معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الدراسية الإضافية إن وجدت.

بيانات الأداء عن السنوات السابقة.

الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتفاصيل الدورات التدريبية التي حصل عليها.

العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت.

9 نسخ عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في المكان الذي كان يعمل به.

9 نسخ من المقترحات لتطوير العمل بالوحدة المتقدم لها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها.

نهاية التقديم يوم 31 أكتوبر الجاري، ويتم تقدم الطلبات باليد باسم الأستاذ الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث 33 شارع البحوث (التحرير سابقا )– الدقي.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

وتتبع هذه الوظيفة هيئة النقل العام بالقاهرة، وتقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للشئون الطبية، حيث يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام لرئيس مجلس الإدارة.

الشروط المطلوبة

أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية.

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

18 سنة عمل بعد الحصول على المؤهل المتقدم من خارج الهيئة.

أو قضاء مدة بينية قدرها (سنة) فى وظيفة من درجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة.

أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة.

أن يكون حاصل على تقديــــــر مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة:

أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفى – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلى).

عدد (6) صور شخصية.

ينتهي التقديم يوم 1 نوفمبر القادم، وتقدم الطلبات بالأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر – مدينة نصر.

وظيفة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

تعلن وزارة الأوقاف عن حاجتها لاختيار مرشح لتولي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

الشروط المطلوبة

أن يكون متخصصًا في مجال الاستثمار ولديه خبرة كافية في التطوير العقاري و إدارة المشروعات والأصول، وإدارة الاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

أن يكون ملمًا بالنواحي القانونية و قواعد الحوكمة.

يفضل الحاصلون على درجة الدكتوراه أو الماجستير في العلوم الاقتصادية أو إدارة الأعمال.

أن يجتاز جميع المقابلات التي تعقدها اللجنة.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.

المستندات المطلوبة

ملف الصورة الشخصية

صورة الرقم القومي (وجه أول -وجه ثاني)

صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات و شهادات الخبرة

المؤهلات العلمية (صور طبق الأصل)

ينتهي التقديم 2 نوفمبر، ويكون التقديم إلكترونياً.

وظيفة مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالقليوبية

يشترط أن يكون لدى المتقدم قدرة كبيرة على الإشراف والتوجيه

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى.

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال في مجال التخصص مناسب لطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على أن يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية.

تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز.

بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت، بالإضافة إلى خطابات الشكر والتقدير.

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات.

المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6.

شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية.

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات المطلوبة.

ينتهي التقديم يوم 4 نوفمبر، ويتم تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية.

وظيفة مدير عام التوجيه الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

تقع هذه الوظيفة بمديريات التربية والتعليم من المستويين الأول والمتميز.

شروط الوظيفة

قدرة كبيرة على الاشراف والتوجيه.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

مؤهل تربوي عالى أو مؤهل عالى مناسب.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا.

تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز.

بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات.

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية.

عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم أصل الملف+ عدد 7 نسخ منه.

ينتهي التقديم يوم 4 نومفبر، ويتم تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية.

وظيفة مدير عام مستشفى المنشاوى العام

تطلب هذه الوظيفة مديرية الشئون الصحية بالغربية

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على الأعمال الطبية والإدارية بالمستشفى ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجيه العام من مـديـر المديرية ويشرف إشرافاً عـاماً على العاملين بالمستشفى.

شروط الوظيفة

القدرة على القيادة والتوجيه.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

أن يكون حاصلا على بكالريوس الطب والجراحة.

المستندات المطلوبة:

عدد ( 8 ) ملفات ( أصل + 7 صور للملفات + عدد ( 8 ) صورة شخصية.

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة موضحا فيه ( الإسم رباعى - المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات والوظيفة الحالية وتاريخ شغلها

بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدمين طوال مدة خدمتهم السابقة من جهة الإدارة مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة.

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن.

الوظائف الإشرافية التى تم شغلها قبل التقدم.

الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها.

خطابات الشكر والتقدير على أن يرفق صورتها الجزاءات التأديبية والإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو جهة تحقيق

أخرى إن وجدت مدعماً بخطاب من إدارة الشئون القانونية معتمد ومختوم .

الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها الغرض منها .

أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها .

لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان .

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار

مدعمًا بسيرة ذاتية و بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

يتم فحص كافة المستندات المقدمة بعد انتهاء مدة التقديم .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

ينتهي التقديم 2 نوفمبر، تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية – أمام بوابة استاد طنطا.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإداري

تقع هذه الوظيفة على قمة الجهاز الرئاسي لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة

معرفة كاملة بالقوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل

القدرة على الإشراف والتوجيه

معرفة تامة بقواعد وأصول العمل

مهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

مؤهل عالى مناسب.

المستندات المطلوبة

طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم معالى الوزير محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية

عدد 8 صور شخصية

ملف يحتوى على أصل + (7) صور مما يلى :

بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهة العمل

بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والاحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية

بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الادارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات .

التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها ان امكن وبيان بالانجازات التي حققها

بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها

ينتهي التقديم 6 نوفمبر، وتقدم الأوراق بمديرية التنظيم والإدارة بالشرقية بجوار ديوان عام محافظة الشرقية وتقدم لها الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.