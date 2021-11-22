كيف تحصل على معاشي «تكافل وكرامة معا»..قانون المسنين الجديد يجيب

ناقش مجلس الشيوخ، في جلسته، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والذي ناقش عددا من المواد التي من شأنها توفير الحياة الكريمة لهم من خلال التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي .

شروط الحصول علي معاشي تكافل و كرامة

و تضمن قانون المسنين موادا عدة تخص التمكين الاقتصادي للمسنين وتوفير مصادر دخل لهم من بينها المادة السابعة والتي نصت على أحقية المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني وفقا لشروط معينة وهي :

- أن ينطبق عليه الحد الأدنى للفقر

- وجود أكثر من مسن معوز في الأسرة الواحدة

- يجوز للأسرة الواحدة التي ينطبق عليها الحد الأدنى من الفقر ولديها مسنا معوزا الجمع بين الدعم المادي «تكافل»، والدعم المادي «كرامة»، معا .

- لا يجوز التنازل عن الدعم المادي من مسن لآخر

- لا يجوز الحجز على الدعم المادي للمسن تحت أي ظرف

- اذ لم تنطبق شروط استحقاق حصوله علي المساعدة الضمانية للمسن الحق في الحصول على مساعدات مالية من صندوق دعم المسنين.

صندوق دعم المسنين

ونص القانون على إنشاء صندوق لدعم المسنين يختص بعدة اختصاصات من شأنها وضع استراتيجية لعمل الصندوق وآليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى إدارة المخصصات المالية للصندوق والاستثمارات بما يحفظ التوازن المالي وأيضا إبرام العقود والاتقافيات بقبول المنح والهبات والتبرعات التي تساعد في تحقيق أغراض الصندوق ووضع اللوائح الداخلية للصندوق ولوائح العاملين به والتي تنظم الشئون الوظيفية والمالية لهم.