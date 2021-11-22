قرار حكومي باعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع منفعة عامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3168 لسنة 2021، الذي نص على اعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسمية واخفيفة ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخري يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي: