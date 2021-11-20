حقيقة صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري بالمدارس والجامعات، والتي كشفها مجلس الوزراء، ونفى الأنباء التي ترددت في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مجلس الوزاء في بيان له، أنه لا صحة لصدور أي قرارات بشأن بتعطيل الدراسة غداً في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية من قبل المجلس، موضحاً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء.

تعطيل الدراسة غدا بمحافظة القاهرة والجيزة

وشدد المجلس على مسؤولية كل محافظ في تقدير صدور قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مؤكداً على جميع المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851».

وفي سياق متصل، قررت محافظتا القاهرة والجيزة، تعطيل الدراسة غداً بسبب الطقس السيئ، وشددت على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالقرارات الخاصة بتعطيل الدراسة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أي تطورات في حال الطقس.

«الجيار»: قرار تعطيل الدراسة لا يسري على مديري المدارس

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم صدور قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد، موضحاً أن القرار لا يسرى على مديري المدارس، مشدداً عليهم بضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها بالمديرية وحل أي مشكلات يمكن حدوثها.