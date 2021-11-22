محافظ الغربية: تشكيل لجان لردع التعديات على الأراضي الزراعية والأملاك

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بأهمية تشكيل لجان متخصصة لردع كافة حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع كافة المخالفين قانونيا بإحالتهم للنيابات العسكرية.

محافظ الغربية: التصدي لتعديات ومخالفات البناء وردع كافة المخالفين

كما شدد محافظ الغربية على تفعيل خاصية التصوير الجوي للتعديات بشكل دوري وإزالتها فورا بالمهد حال الإبلاغ عنها فضلا عن حصر كافة التعديات والانتهاء من كافة لجان التصالح للمخالفات البناء لكافة المواطنين على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى ومراكز المحافظة.

تشكيل لجان حصر مخالفات البناء وتطبيق التصوير الجوي

كما أشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة في وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بنطاق الوحدات المحلية القروية.

رئيس المحلة: وقف أعمال البناء دون ترخيص وإزالة الشدات بإجمالي 7 حالات

كما أكد اللواء حسين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة أن تم وقف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وكشف رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابات العسكرية.

والجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعطى توجيهاته تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.