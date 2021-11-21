رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الغربية يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة

كتب:

الوطن
10:02 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

المحافظون يتسلمون تقارير عن توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ تقريرا عن توطين الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبة تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنة بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.

اقرأ المزيد:

انتشار سيارات شفط المياه في شوارع الغربية لسحب تراكمات الأمطار

محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها

محافظ الغربية يتابع ميدانيا كسح مياه الأمطار من الشوارع

خطة عاجلة من «البيئة» لتطوير منظومة المخلفات في الغربية

الغربية: 1.3 مليون شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا

وكيل «صحة الغربية» يتابع أعمال التطوير في مستشفى حميات زفتى

الغربية: لا تأجيل للدراسة بسبب الطقس السيئ.. ورفع حالة الطوارئ