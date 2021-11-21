محافظ الغربية يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

المحافظون يتسلمون تقارير عن توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ تقريرا عن توطين الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبة تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنة بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.