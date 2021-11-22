إجراءات لمنع غير المحصنين من دخول القطاع السياحي بالأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، إصدار إجراءات حكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، على القطاع السياحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.

البرامج السياحية الداخلية تنحصر على من تلقى اللقاح

وأكدت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أنَّ برامجها للسياحة الداخلية، سوف تكون مقصورة على من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفة أنَّه لن يسمح لغير المحصنين باللقاح بالدخول الى المنشآت السياحية في الأردن.

يذكر أنَّ موقع تعميد السيد المسيح بنهر الأردن من أشهر المواقع السياحية في البلاد.

أمر جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بالأردن لمواجهة جائحة كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الأردن، فيصل الشبول، إنَّه سيعلن عن أمر دفاع جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بموجب قانون الدفاع لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف «الشبول»، أنَّ أمر الدفاع الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة تطعيم فيروس كورونا «الجرعتان» كشرط وحيد للعاملين في القطاعين العام والخاص اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال «الشبول»، إنَّ الإجراءات الجديدة تعمل على حث المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 18، كما تشمل الإجراءات موافقة أولياء الأمور لتطعيم الفئة العمرية بين 12 الى 17 عاما.

دخول الأردن الموجة الثالثة من الجائحة

وفي سياق متصل، أعلن أمين عام وزارة الصحة الأردنية للأوبئة، عادل البلبيسي، أنَّ الأردن يدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وصرح «البلبيسي»، للتلفزيون الأردني، إنَّ البلاد دخلت في الموجة الثالثة، قائلا: «لو اطلعنا على الأرقام، فنحن كنا نسجل من 4 أو 5 أسابيع 7 آلاف حالة أسبوعيا وارتفعت إلى 9 آلاف ثم 12 ألفا، والآن سجلنا 20 ألفا في الأسبوع الذي انتهى الجمعة الماضي».