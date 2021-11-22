القومي للمرأة ينعى محاربة السرطان سلمى الزرقا: رمز نسائي ملهم

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى محاربة السرطان الراحلة سلمى الزرقا التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

حرصت على بث رسائل الأمل في الحياة ومساندة غيرها

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ حزنها لرحيل رمز نسائي ملهم هي سلمى الزرقا، قائلة: «اليوم أسدل الستار على قصة شخصية ملهمة كانت تتمتع بالقوة والمثابرة وكانت مفعمة بالأمل والتفاؤل، وكانت حريصة على بث رسائل الأمل في الحياة ومساندة غيرها من محاربي مرض السرطان».

تمتعت بالقوة والمثابرة وكانت مفعمة بالأمل والتفاؤل

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء ومحبي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أنَّ الراحلة سلمى الزرقا أصيبت بمرض سرطان العظام منذ بضع سنوات، واشتهرت بأنًَّها واحدة من محاربات هذا المرض اللعين، الذي تسبب في بتر ذراعها واستبداله بطرف صناعي، وساءت حالتها مؤخرًا وذلك بعد زراعتها نخاع العظم وإصابتها بلوكيميا الدم.